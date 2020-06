OMS anuncia reanudación de ensayos con hidroxicloroquina para combatir el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el miércoles la reanudación de los ensayos clínicos del fármaco hidroxicloroquina en la búsqueda de un tratamiento contra el coronavirus (COVID-19).

"Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, el grupo ejecutivo comunicará a los principales investigadores que pueden reanudar los ensayos con hidroxicloroquina", anunció el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una teleconferencia de prensa desde Ginebra, Suiza.

Based on available data, the #COVID19 Solidarity Trial Data Safety & Monitoring Committee recommended there are no reasons to modify the trial protocol. The Executive Group endorsed the continuation of all arms of the Trial, including the use of hydroxychloroquine. https://t.co/r88DVEvZ3j pic.twitter.com/cYITShxcE7

El 25 de mayo, la OMS había anunciado la suspensión de estos ensayos luego de que un estudio publicado en la revista médica The Lancet considerara ineficaz e incluso contraproducente el uso de la cloroquina o sus derivados, como la hidroxicloroquina.

A fines de abril, la OMS lanzó una serie de ensayos clínicos, en especial sobre la hidroxicloroquina, bajo la denominación "Solidaridad", con el objetivo de buscar un tratamiento eficaz contra el COVID-19.

Esta suspensión debía facilitar a la OMS el análisis de las informaciones disponibles, y se esperaba una decisión a mediados de junio.

Last week the #COVID19 Solidarity Trial Executive Group implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm of the trial, because of concerns about the safety of the drug. This decision was taken as a precaution while the safety data were reviewed.https://t.co/3mGO6fT41d

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 3, 2020