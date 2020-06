Oficialismo logra ratificar estado de Sitio en Sololá

La ratificación del estado de Sitio en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán fue un pulso que le costó ganar a la bancada oficial Vamos, ya que se tuvo que someter a votación dos veces la moción para aprobarlo de urgencia nacional.

En la primera votación para agilizar dicha discusión se quedó a dos votos de lograrlo, por lo que varios diputados razonaron su voto y solicitaron volver a votar por la propuesta.

Congreso aprueba estado de Sitio en Nahualá, Santa Lucía Utatlán y Santa Catarina Ixtahuacán El pleno del Congreso aprobó con 108 votos la ratificación del estado de Sitio en tres municipios de Sololá.

Las bancadas Semilla y Winaq, URNG, MLP y los diputados Christian Álvarez y Evelyn Morataya se opusieron a dicha decisión, pues explicaron que la situación se debe a una ausencia del Estado y falta de investigación por el MP.

De acuerdo con el informe preliminar del ente investigador, en los primeros cuatro días de la vigencia del estado de Sitio se han realizado 58 allanamientos, se han capturado a 41 personas. Además, se han decomisado 21 teléfonos celulares, 15 tolvas, nueve radios transmisores y 410 bombas artesanales, y se localizaron ocho trincheras.

El Pleno del Congreso aprueba con 108 votos el #Decreto 23-2020, que ratifica el #EstadoDeSitio en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, Sololá. Esto con la finalidad de garantizar la vida, la paz y el bienestar de los habitantes. pic.twitter.com/0llXFJGMhg — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 3, 2020

El diputado Bernardo Arévalo indicó que la bancada Semilla está en contra de esa medida, ya que aspiran a tener un Estado fuerte, que es el que descansa en la capacidad de sus instituciones y que actúen en el marco constitucional regular.

Sin modificación

Uno de los cambios que se intentó hacer al estado de Sitio enviado por el Ejecutivo, que fue publicado el 30 de mayo, es que esa medida no se aplicara en el municipio de Santa Lucía Utatlán, ya que, según diputados, no es parte del conflicto; sin embargo, la propuesta no fue apoyada por la mayoría.

Entre confusiones, se logra aprobar el estado de Sitio en tres municipios de Sololá — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) June 3, 2020

Carlos Calderón, integrante del bloque oficial Vamos, resaltó que con esta medida se busca poner orden, presencia de las autoridades, “ya que el diálogo se agotó”, pues el pueblo no sabe de ideologías.

Fijan fecha para juicios políticos y avanzan iniciativas