VIDEO. SpaceX avanza este sábado en plan de lanzamiento de su primer cohete tripulado

La empresa estadounidense SpaceX avanza este sábado acorde a lo previsto en el lanzamiento de su primer vuelo espacial tripulado con dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, aunque existe una probabilidad de que el plan pueda cancelarse nuevamente por mal tiempo, informaron la compañía de Elon Musk y la NASA.

El miércoles pasado se tuvo que cancelar el primer intento, precisamente, debido al clima.

Desde los canales oficiales de la NASA y SpaceX en YouTube se podrá seguir la transmisión en directo de este gran acontecimiento.

"Estamos avanzando con el lanzamiento hoy (sábado). Los desafíos climáticos continúan con un 50% de posibilidades de cancelación", tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

El despegue está programado para las 3:22 pm desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

No obstante, la transmisión en vivo a través de internet iniciará a las 11:00 horas del Este (9:00 de la mañana en nuestro país).

La misión "Demo-2" de SpaceX, cuyo lanzamiento está previsto este sábado desde el centro espacial Kennedy de la NASA en Florida, será el primer vuelo tripulado de la cápsula Crew Dragon del empresario Elon Musk.

SpaceX realizó una prueba de vuelo del Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional (ISS) en marzo de 2019, con un muñeco a bordo cubierto de sensores apodado Ripley, en referencia al personaje interpretado por Sigourney Weaver en la película "Alien".

All systems go for Crew Dragon’s test flight with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug. Teams are keeping an eye on weather. Webcast will go live at ~11:00 a.m. EDT → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/AXDGNfqv0K

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020