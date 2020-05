ENTREVISTA. Giammattei explica que cierre total del país no es una medida a "cortísimo plazo"

El presidente Alejandro Giammattei brindó una entrevista a Emisoras Unidas para realizar una ampliación sobre el tema del "cierre inminente" del país que se dio a conocer horas antes a periodistas y directores de medios de comunicación.

Estamos teniendo entre 300, casi llegando a 400 casos diarios. Al superar a los 500, y dijimos varios días consecutivos, tendríamos que ir pensando en el cierre total del país por 15 días para romper con el ciclo de contaminación", dijo.

"No es un cierre inminente, como alguien lo está diciendo, sino que podría ser", añadió.

"A corto plazo"

El periodista Luis Felipe Valenzuela abordó al mandatario en relación a varias llamadas que se recibieron de personas preguntando si dicho cierre sería a partir de mañana.

No, definitivamente no. No está en los planes de cortisísimo plazo. Y si ese caso se diera sería con mucha antelación", indicó Giammattei.

"Actitud irresponsable"

Por otro lado, el entrevistador abordó al mandatario en referencia a la proyección que se tiene para evitar los números que se mencionan.

A esto, el presidente respondió:

Le voy a poner un ejemplo. Hoy me entero, ahorita me acabo de enterar que en un mercadito cantonal de la Ciudad se han presentado síntomas en varias personas y ¿qué fue lo que hicieron? Adoptaron la política: no digamos nada muchá, el que está enfermo escondámoslo.

Una persona oyó a los vendedores estar hablando sobre eso y nos pasó la información. Por lo que mañana en la mañana les caemos con el equipo de Salud para hacer las pruebas de hisopado. Esa es una actitud irresponsable.

Sobre supuesta caminata

Al presidente también se le abordó el tema de una supuesta convocatoria para el jueves, 28 de mayo, a las 8:30 de la mañana, para realizar una caravana hacia el Palacio Nacional de la Cultura para que no haya más estado de Calamidad y no haya cierre total.

Si esto llegara a ser cierto, ¿cómo lo toma?", preguntó Valenzuela.

A lo que el mandatario respondió:

Estamos hablando de la responsabilidad, ¿cómo quieren que quitemos el estado de Calamidad? A mí me parece un tanto ridículo que haya personas diciendo en este momento que esto es una gripe, levantémoslo, esto es solamente una gripe.

Hoy el país necesita de todo, necesitamos tener un objetivo. Pregúntense cuántos países en este momento han declarado estado de Calamidad, la gran mayoría. ¿Es una medida solo de Guatemala? No

Es la forma en la que los gobiernos han tenido que reaccionar. Si nos vamos al continente, las medidas han sido más extremas aún.

"¿Cuántos días consecutivos se precisan con 400 o 500 casos como para ordenar el cierre total?"

Esta fue otro cuestionamiento que se le formuló a Giammattei, a lo que contestó:

Va a depender de la capacidad instalada. Hoy estamos muy por debajo de las necesidades de los aparatos. Es la complicación número 1.

Pero también tenemos una capacidad de resguardo. Si mantuviéramos 5 o 6 días consecutivos con casos arriba de los 500, tendríamos que tomar medidas, y una de ellas es esa, de la que ahorita está asustada la gente. Por una expresión que fue sacada de foco.

Finalmente, se le preguntó: "¿por cuánto tiempo más podría extenderse el estado de Calamidad?"

Giammattei respondió:

Los programas sociales están para mayo, junio y julio. Y estos se hacen en el marco del estado de Calamidad.

Yo le diría que la lógica indica que deberíamos tener por lo menos de junio a julio. No podemos hacerlo más de 30 días cada vez.