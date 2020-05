¿El primer crimen por Zoom? Estadounidense mata a su padre durante videoconferencia

El que podría ser el primer asesinato transmitido por la aplicación Zoom ocurrió este jueves en Nueva York.

Un estadounidense de 32 años mató a su padre cuando éste participaba en una reunión virtual en dicha plataforma.

El jueves poco después del mediodía Thomas Scully-Powers apuñaló a muerte a su padre, Dwight Powers, de 72 años, en la ciudad de Amityville, en Long Island, conocida sobre todo por la película de terror que lleva su nombre y fue estrenada en 1979.

Los otros participantes en la teleconferencia, que vieron en directo el asesinato, llamaron al número de emergencias, indicó la policía en un comunicado.

El hijo fue rápidamente capturado, y brevemente hospitalizado. Salió del hospital el viernes de mañana, y debía ser formalmente inculpado este viernes de homicidio en segundo grado, precisó la policía.

Scully-Powers dijo a periodistas, a su salida del hospital, que su padre había abusado de él.

“HE RAPED ME WITH A GUN”: murder suspect Thomas Scully-Powers, 32 makes wild accusations against his 72 year old father, whom he allegedly stabbed to death while on a Zoom meeting in their Amityville home. ⁦@PIX11News⁩ ⁦@SCPDHq⁩ pic.twitter.com/jnZ9ZhwpXt

— Anthony DiLorenzo (@anthony_dilo) May 22, 2020