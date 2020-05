“En las próximas semanas se define cuándo volveremos a la actividad”, Guillermo Castillo, vicepresidente

El Ejecutivo mantiene reuniones cotidianas para discutir las acciones se irán implementando para reactivar cada actividad económica. El vicepresidente, Guillermo Castillo, comparte parte de las reuniones con diferentes sectores.

¿Cuáles son las medidas que establecerá el Ejecutivo durante la fase de mitigación?

Se han venido haciendo esfuerzos para mitigar el problema. Siempre se dijo que para finales de mayo y la primera semana, quizá, de junio era que se iba a tener el pico más alto y en consecuencia tratar de que afecte menos a los guatemaltecos. Ya se nombró al comisionado presidencial, el doctor Asturias, quien está ahora dando recomendaciones y sugerencias de lo que viene. Las medidas y acciones que correspondan para esta semana de pico y lo que esperamos que sea en las próximas semanas la curva que empiece en un proceso de tantos contagios son temas que se analizan y por lo que el presidente dará la información correspondiente.

¿Cuáles son las primeras acciones que tomará el Gabeco para reactivar la economía y el área rural?

Estamos preocupados por todo lo que venga post-Covid-19, pero estamos ocupados en lo que corresponde hacer y en el gabinete tenemos alrededor de 12 mesas de trabajo que tienen que ver con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, las exportaciones, el potencialismo del mercado local, el riesgo país, créditos al sector público y al privado, lo referente a la infraestructura y apoyo a la vivienda… en fin, son tantas situaciones que esperamos que se pongan en marcha y resolver la situación. Entendemos que muchas actividades económicas se han visto más afectadas que otras. El tema agropecuario siempre funcionó, al igual que el bancario y algunos restaurantes, pero el turismo, que es el más golpeado, el transporte y el comercio no. Es un esfuerzo de todos de generar condiciones, también tiene que ver el Congreso, hay una agenda legislativa que se está presentando. Algunos diputados van a promover algunas normas para ayudar en esta situación.

¿Han discutido alguna amnistía fiscal en el Gabeco ante la situación de la crisis por el Covid-19?

Esta mesa la coordina el director y el subdirector del Inguat; sectores turísticos buscan potencializar paquetes de turismo y sean beneficiados de los créditos, por lo que pedimos que se acojan a las medidas. Hacemos un llamado a las personas a volver a la actividad de recreación y a la turística, que no cancelen sus paquetes contratados sino que lo reprogramen, ya que en las próximas semanas se define cuándo volveremos a la actividad. Se tiene comunicación con los turoperadores para promover esa venta de paquetes, se han hecho sondeos de que estarían dispuestos inmediatamente se levanten las restricciones a visitar los lugares que extrañan, pero en el momento que se estime oportuno.

¿Qué llamado hace a las personas que han indicado que la ayuda social es lenta y que atiendan las recomendaciones de no salir de sus casas?

La ayuda que en algún momento se pudiera haber visto como un retraso no tiene más justificación que una serie de requisitos y procesos. No ha sido fácil sistematizar la información de los beneficiarios porque lo que más se desea es que la ayuda llegue a quien más lo necesita. Estamos haciendo el esfuerzo para que se concrete a la brevedad. Si la instrucción del gobierno es que permanezcamos en casa, tiene sentido y por eso, a pesar de que ya son varias semanas que hemos estado en confinamiento, seguimos privilegiando la salud y la vida. No podemos estar confinados para toda la vida y con las medidas de bioseguridad correspondientes, pero se reiniciará paulatinamente el retorno a las actividades económicas y sociales. Obviamente, sería muy irresponsable manifestar que mañana o el lunes se abre todo… sino que debe seguir un proceso gradual en el que podamos regresar.

¿Qué ha cambiado en el Ejecutivo cuando empezaban a gobernar?

Esta situación nos vino a complicar muchos de los temas, aun cuando se siga trabajando, tenemos una guía de trabajo que es la Política General de Gobierno, en la que descansan nuestras metas, pero esta situación requirió de mayor recurso humano y económico para resolverla. Muchas actividades de gobierno se detuvieron en parte porque era importante encuarentenar, pero no hemos dejado de laborar. Es cuestión de que se defina en qué momento se vuelve a la normalidad y retomemos la estrategia que veníamos trabajando, se tendrán que hacer muchos esfuerzos para cumplir con las metas.

“Esto es un golpe que se ha llevado la economía mundial, por lo que es importante toda la reactivación que se dé fuera con los socios comerciales, el turismo, ya que el 60% de la ocupación hotelera es de guatemaltecos. Hay que generar condiciones para invitar a que sigan viniendo al país”.