¿Quién es el doctor Edwin Asturias, titular de la Comisión Nacional contra el Coronavirus?

El presidente Alejandro Giammattei anunció el martes, 19 de mayo, la instalación de la Comisión Nacional contra el Coronavirus, la cual será encargada de dar seguimiento a la pandemia Covid-19 que se combate en nuestro país.

Y para dirigir dicha comisión, indicó que el encargado será el doctor Edwin José Asturias Barnoya, guatemalteco que actualmente reside en Estados Unidos, pero que, según sus palabras a través de una entrevista vía telefónica concedida a Emisoras Unidas, llegará al país la próxima semana.

Actualmente, el doctor Edwin Asturias es profesor de Pediatría y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, ubicada en el condado de Boulder, en el estado de Colorado, Estados Unidos, y director para América Latina.

Nació el 24 de febrero de 1966 en la ciudad de Guatemala y es hijo de Edwin Antonio Asturias Maldonado y Concha Barnoya García de Asturias.

Today @jesscataldi brought a special sweet gift from her parents to the @ChildrensColo Infectious Diseases team working on the mitigation of the #COVID19Colorado epidemic. Nothing like a bite from #DrFauci scientific knowledge to give you a boost in the middle of the fight! pic.twitter.com/yxUmv5kWCn

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) April 7, 2020