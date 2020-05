Los tuits con los que el Dr. Edwin Asturias ha criticado acciones contra Coronavirus en Guatemala

El presidente Alejandro Giammattei confirmó en exclusiva a Emisoras Unidas que el doctor guatemalteco Edwin Asturias será quien presida una comisión nacional para luchar contra el Coronavirus.

El médico, que reside en Estados Unidos, ha criticado en repetidas ocasiones las acciones y las medidas implementadas en el país para combatir el avance de la enfermedad.

Actualmente el profesional se encuentra en la universidad de Denver, Colorado, EE. UU., en donde ya se le dio autorización para tomar un “año sabático” para venir a Guatemala, expresó Giammattei.

Asturias también criticó el abordaje de las autoridades de Salud con relación al pago de salarios y equipo de protección que se les brinda a los médicos que están en la primera línea de atención.

Estos son algunos de los mensajes con los que ha criticado al gobierno de Giammattei.

Superamos 1500 casos. Pero aclaremos @DrGiammattei : el #COVID19 sí se detecta en las heces pero 5 veces menos que en nariz/garganta, y aunque la prueba puede dar (+) x mas días, los datos científicos no han comprobado que son virus viables. El protocolo @MinSaludGuate no ayudara. pic.twitter.com/6moEVKRxfH

Que el @GuatemalaGob le quite fondos a la @FundacionAYUVI (UNOP) #UNICAR @fundanier #UnidadOftalmologiaHR q cuidan a la gente mas vulnerable al #COVID19 es una aberración e insólita vergüenza. Ellos hacen un increíble trabajo y ejecutan >95% de su presupuesto vs. @MinSaludGuate pic.twitter.com/H9p2KJ7kgE

Un vistazo a guías preliminares que los Centros de Trabajo podrían usar en la reapertura cuando la curva de #COVID19 vaya en descenso por 14 días seguidos en #Guatemala y hagamos 5000 pruebas/dia, no antes. Para @CACIFnoticias y @Noticias_IGSS tomen nota y se vayan preparando. pic.twitter.com/mWpIVVNRZ1

Qué tanto hemos atendido el #Encierro para contener el #COVIDー19 en #Guatemala comparado a nuestro vecino? No muy bien. Los mensajes prematuros de apertura y la débil mitigación para los más necesitados hace que nos estemos moviendo 34% más que en #ElSalvador . Más casos seguro! pic.twitter.com/flWPJvCbMI

Tan claro como lo dice @Alex_balsells: ""No podemos esperar que la pandemia se combata por apóstoles o quijotes. Los médicos y el personal de salud necesitan y tienen derecho a su salario" – La ley no es excusa para no cumplir lo debido a los #medicos.

https://t.co/R0r27DFDtH pic.twitter.com/0HVEW8QgUD

