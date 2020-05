VIDEO. Trump comparte discurso editado de escena de la película "Día de la Independencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su cuenta de Twitter un meme que fue extraído de una de las escenas emblemáticas de la película de ciencia ficción "Día de la Independencia", dirigida por Roland Emmerich.

Por bizarra que parezca la publicación, originalmente realizada por la cuenta "Mad "ObamaGate" Liberals (@mad-liberals), el presidente Trump la retuiteó en medio de la crisis que el país vive por la pandemia Covid-19.

El montaje corresponde a la escena de la película que se estrenó en 1996, cuando el presidente de los Estados Unidos, Thomas Whitmore (caracterizado por Bill Pullman), realiza un discurso motivador antes de ir a contraatacar a los alienígenas.

En aquella que se convertiría en una memorable escena de patriotismo para los estadounidenses, aunque se trate de una ficción, varios pilotos del Ejército, reclutados de otros países e incluyendo al propio presidente, están listos para ir a la "guerra" contra extraterrestres.

Sin embargo, y a pesar de que dicho montaje no modifica la alocución de Pullman, Trump lo retoma para promoverla con los aliados del Partido Republicano

Dicho sea de paso, los rostros de varios de ellos también fueron montados en el video.

Algunos personajes como el propio vicepresidente, Joe Biden, Charlie Kirk de Turning Point USA; y Sean Hannity y Tucker Carlson de Fox News, tienen su "momento de gloria" en el video.

El video fue realizado por "@mad_liberals", una cuenta "creadora de memes de Trump", como su misma descripción lo indica en Twitter y YouTube.

No obstante, algunos como Benny Johnson, director creativo de Turning Point USA, sí respondieron al video compartido por el mandatario estadounidense.

YES @mad_liberals 🇺🇸🚀🔥

SO HONORED TO BE PART OF THE MEME WAR

— Benny (@bennyjohnson) May 16, 2020