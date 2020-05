Muere a los 78 años Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida

El político español Julio Anguita, ex coordinador general de Izquierda Unida (IU), falleció este sábado a los 78 años en un hospital de Córdoba (sur), donde estaba ingresado desde hacía varios días tras sufrir un paro cardíaco.

"Nos llega la peor de las noticias. El compañero y maestro Julio Anguita nos ha dejado a los 78 años", anunció el partido de izquierdas en Twitter.

El histórico líder era "un político honrado, una mente brillante, un absoluto referente para la izquierda" de España, ensalzó la formación.

El actual coordinador del partido y ministro de Consumo, Alberto Garzón, también lamentó la muerte del político.

Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz. pic.twitter.com/oz6O6KydXy

— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 16, 2020