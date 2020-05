VIDEO. Patean a mujer por no usar mascarilla dentro de un autobús

La pandemia por el COVID-19 ha hecho que nuestras formas de convivencia cambien. Iniciando por mantener el distanciamiento y el uso obligatorio de una mascarilla. Estas medidas se han adoptado para contener el virus y quienes las incumplen sufren desaprobación por el resto de los ciudadanos.

Sin embargo, no siempre hay tolerancia por quienes incumplen con las medidas de prevención. Tal fue el caso ocurrido en Brasil. Los pasajeros de un bus golpearon a mujer por no tener tapabocas.

En ese país, las muertes han aumentado radicalmente y la mayoría de la población ha empezado a tomarse en serio la situación. Pero, algunos son más radicales que otros.

En las últimas horas, un video se hizo viral por las crudas imágenes. El hecho sucedió en San Salvador de Bahía, precisamente en Brasil.

Una mujer se subió a un bus usando todas las medidas de protección, incluyendo el tapabocas. Sin embargo, al pasar la registradora en el interior del bus, se lo quitó y según algunos testigos, estornudó.

Luego, aunque las demás personas le dijeron que se pusiera la mascarilla, simplemente se opuso y comenzó un alegato.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K

— Bahia (@BahiaManoel2011) May 7, 2020