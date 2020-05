Cancilleres de Guatemala y Suecia conversan sobre la situación actual del Covid-19

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) ha informado que las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Suecia se fortalecen.

Los cancilleres de ambos países sostuvieron diálogo telefónico este lunes, 11 de mayo.

Discussed with @PedroBroloGT about Covid-19 consequences. Thanked him for his help in the repatriation of Swedish citizens from Guatemala. Look forward to future cooperation, especially in climate change and human rights, incl. for girls and women.

— Ann Linde (@AnnLinde) May 11, 2020