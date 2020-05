“Hay que mantener el trabajo y ser precavidos”, Leonardo Tonhaiser

El sector de turismo es uno de los más afectados por la cancelación de vuelos en el mundo, incluso muchos viajeros no pudieron regresar a sus países, por lo que el gerente regional de Assist Card para Centroamérica y Panamá enfatizó que debido a la pandemia del nuevo coronavirus cambiarán los protocolos de viaje y así serán más cautos para tomar medidas de asistencia en el extranjero y fomentar el teletrabajo.

¿Qué han aprendido con la pandemia de Covid-19?

Que hay que reinventarse. Se debe adaptar de dos maneras como es el teletrabajo para contener a los empleados, para lo cual hay que tener la tecnología adecuada para soportar las operaciones con equipo e infraestructura tecnológica con la seguridad y sofisticación para que la gente siga desde casa trabajando. Nunca imaginamos que íbamos a tener que poner a todas las centrales a trabajar desde casa, pero se pudo hacer sin dificultad, ya que tenemos oficinas en varios países y Latinoamérica entró tarde en el ciclo de la cuarentena, por lo que sabíamos que esto iba a ocurrir.

¿Cómo se les ayudó a los empleados para que trabajaran desde casa, hubo costos adicionales?

El 90% tiene sistemas que son de la compañía, es decir laptop, notebook y teléfonos, que funcionan con banda ancha suficiente para trabajar fuera de la oficina. Nuestro servicio era 24/7 antes de la pandemia porque el cliente necesitaba una información y el equipo estaba preparado para brindar esa información a cualquier hora. Pero no estábamos acostumbrados a hacerlo todos juntos fuera de la oficina, por lo que se impartieron cursos rápidos de contención y adaptación al trabajo desde la casa, donde se debió elegir un lugar donde hubiera menos ruido. Los que no tenían conexión en casa se les instaló, se compró equipo para las personas que no utilizaran su equipo personal y aquellos sistemas sofisticados se les trasladó de manera eficiente. Lo más importante es tener un vínculo cercano con el cliente para que sigan las llamadas y sienta que no se trabaja desde la casa.

Presidente envía mensaje ante la crisis y reitera que “Guatemala se levantará” El mandatario Alejandro Giammattei compartió en redes sociales un video del Inguat en el que se muestran algunos de los lugares turísticos de Guatemala que podrían visitarse tras la emergencia del Covid-19.

¿Cuáles cambios han hecho en sus productos debido a que no hay turistas?

Garantizar a los viajeros que no han podido volver a sus países que cuentan con nosotros para tener asistencia, haya pandemia o no. Lo primero que hicimos fue decirle a la persona, ya sea cliente o no, que puede llamarnos y en cualquier lugar que esté tenemos la posibilidad de atenderla. Adaptamos el producto para proteger al viajero durante su estadía prolongada hasta que abran los aeropuertos. Ahora, otra innovación fue crear un producto que puede utilizar el guatemalteco que no puede viajar, porque los aeropuertos están cerrados, pero que ya tenían un Assist Card, adaptamos la telemedicina, que siempre la tuvimos para viajeros internacionales; con dicho servicio pueden consultar en la red médica y el doctor lo visita a domicilio, ya que lo más importante es quedarse en casa y no saturar el servicio de salud, ya sea público o privado.

¿Cómo ha sido esa demanda local?

Sorprendió porque es un servicio que lo iba a utilizar más el extranjero, pues aún hay turistas en el país, pero el uso local ha sido aceptado. Estadísticamente, es difícil medirlo porque antes no estaba, pero tuvimos una llamada el primer día y estamos en un promedio de 10 llamadas diarias. El guatemalteco prefiere que un médico lo visite en su casa, ya sea por servicios de pediatra, vacunas o pequeñas fracturas.

¿Van a mantener el teletrabajo?

Nosotros estamos listos para regresar cuando sea, cuando veamos que los protocolos de seguridad estén autorizados por nuestro departamento interno de seguridad. No vamos a exponer a ningún empleado para que se contagie, vamos a hacer pequeños grupos para abrir las oficinas cuando los centros comerciales y las plazas estén más claros de su funcionamiento. Durante unos meses vamos a tener el teletrabajo y en esto somos precavidos, tenemos que cuidar a nuestros empleados, cuidar a las familias de los trabajadores, seremos muy cautos para el regreso a la oficina.

Reforzar la telemedicina