VIDEO. Presidente Giammattei desmiente rumores sobre problemas en su salud

El presidente Alejandro Giammattei desmintió este viernes los rumores de padecer una enfermedad.

"Está circulando que estoy enfermo, que me estoy muriendo. No es cierto", indica.

"Hay peligro de que me salve. No hay problema. No estamos contaminados", explicó durante una transmisión en vivo.

Además, aseguró que con su equipo están trabajando en la evaluación de la siguiente semana.

"Estamos trabajando, lo estamos haciendo ahorita, evaluando la situación de esta semana epidemiológica que arranca hoy y que es en la que más casos esperamos", notificó.

Asimismo, recomendó que la población mantenga los protocolos de higiene.

Guatemaltecos con Covid-19 en el extranjero

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer que la cifra de guatemaltecos que han dado positivo al Covid-19 en el extranjero es de 195.

De ese total, 94 están activos y en tratamiento médico y 28 se han reportado recuperados. Mientras tanto, la cantidad de fallecidos ascendió a 73.

Además, del total de decesos, 72 corresponden a connacionales que residían en Estados Unidos, y el otro se encontraba en Ecuador.

AFP

Casos en ocho países

Según la información consular, los 94 casos activos de Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera:

64 en Estados Unidos.

24 en Canadá.

Asimismo, los siguientes países reportan solo 1 caso: