Covid-19 podría revertir 30 años de progreso en reducción de la pobreza

En este momento de aislamiento, el equipo de World Vision sigue activado, le preguntamos a Andy ¿Cómo convives ahora que todos están en casa ante esta emergencia sanitaria? #PorLosNiños #QuédateEnCasa #Chatkanaj pa awachoch #Kak’oje’ pan awochoch #Kanaaqat sa' laawochoch #Tenkub’a tjaya