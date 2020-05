Corazones Solidarios lleva alimentos a familias afectadas de Santa Catarina Pinula

La campaña Corazones Solidarios de Grupo Emisoras Unidas y del Comité de Emergencia Rotario inició este lunes la entrega de alimentos a las familias más afectadas.

Decenas de familias que viven su día a día gracias al sector informal; sin embargo, se han visto afectadas por las medidas de contención decretadas desde el 16 de marzo.

Al menos 40 familias de Santa Catarina Pinula, municipio de Guatemala, recibieron esta mañana una bolsa de alimentos y productos de higiene.

La mayoría de los grupos familiares indicó que se dedicaban al comercio informal, venta de alimentos y comida típica y ventas ambulantes.

Una madre indicó que tanto ella como su mamá se dedicaban a vender tostadas y atoles en una parada de bus; sin embargo, la suspensión del transporte urbano y extraurbano afectó el comercio. Asimismo, indicó que ambas son diabéticas, por lo que son más vulnerables.

“Hoy no tenía gas y aunque mi hija mayor me regaló Q100 los iba a utilizar para comprar alimentos; no esperábamos esta ayuda”, relató una de las afectadas.