Trump relanza su campaña bajo la mirada de Abraham Lincoln

El presidente Donald Trump está inquieto. Quiere salir de la Casa Blanca, volver al terreno y promocionar la reactivación de una economía brutalmente impactada por la pandemia de COVID-19.

Seis meses antes de las elecciones presidenciales, Trump optó por regresar este domingo a la carrera en un entorno espectacular: el monumento a Lincoln, en el National Mall de la capital.

Hopefully our Country will soon mend. We are all missing our wonderful rallies, and many other things! https://t.co/LX8TyBzsXO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020