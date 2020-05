Países inician su desconfinamiento, pero ninguno abre sus fronteras

El desconfinamiento se detiene en las fronteras por el temor al Coronavirus.

Y es que a pesar de que algunas naciones han empezado a levantar las restricciones de manera progresiva, ninguna ha mencionado aún la posibilidad de retomar los viajes internacionales.

"Es muy probable que las fronteras internacionales sigan cerradas al menos mientras la pandemia no haya sido controlada en Europa y en Estados Unidos, lo que no ocurrirá al mismo tiempo", dijo Luigi Scazzieri, experto en migraciones y relaciones trasatlánticas del centro de reflexión Centre for European Reform, a la AFP.