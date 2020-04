Minuto de silencio en el Reino Unido por los médicos que han muerto de coronavirus

Encabezados por el primer ministro Boris Johnson, los habitantes del Reino Unido guardaron este martes un minuto de silencio en honor a los miembros del personal médico que han muerto en medio de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

El minuto de silencio inició a las 11:00 (hora local), y sirvió para recordar a los 82 empleados del servicio público de salud NHS y a los 16 trabajadores sociales fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria.

Johnson y miembros de su equipo guardaron silencio en un despacho de Downing Street, según imágenes difundidas en directo por televisión.

El homenaje terminó con un nutrido aplauso.

This morning I took part in a minute’s silence to remember those workers who have tragically died in the coronavirus pandemic. The nation will not forget you. pic.twitter.com/6yV5PCINyM

El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, anunció el lunes que las familias del personal sanitario fallecido en la lucha contra el virus recibirán una compensación de 60 mil libras (75 mil dólares, 69 mil euros) y que se está estudiando ampliarlo a otros "trabajadores claves".

ICYMI: We’re supporting the families of frontline health and care staff during the #coronavirus pandemic with a £60,000 life assurance payout. Details: https://t.co/OJx6F4wYIR pic.twitter.com/X5Dvn1UUaf

El Reino Unido, uno de los países más afectados de Europa por la pandemia, con más de 21 mil fallecimientos, parece estar entrando en remisión, con 360 muertes anunciadas el lunes, el menor número desde marzo.

"Demasiados" médicos y enfermeros han muerto a causa del coronavirus, dijo Keir Starmer, el nuevo líder del Partido Laborista, principal partido de la oposición, en un mensaje de vídeo publicado en Twitter.

"Nadie debe poner su vida en riesgo porque no tiene el equipo de protección adecuado", agregó, refiriéndose a la falta de batas y mascarillas médicas que los trabajadores sanitarios han denunciado durante semanas.

A really emotional moment.

Coronavirus has shown us who our key workers really are.

When this pandemic is over we can't return to business as usual. They need proper pay, good working conditions, and a vision of a better society.#NeverForgotten pic.twitter.com/siuwAhw4LD

