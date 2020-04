“Estamos entrando a la fase de mitigación”, presidente Alejandro Giammattei

En entrevista en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas 89.7, el mandatario anunció las posibles acciones legales que tomará contra el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por haber atrasado la información de pacientes con coronavirus, también denunció el monopolio en la distribución de oxígeno para los hospitales. Así como la situación de la epidemia que cambiará a fase de migitación.

¿En qué fase estamos?

Estamos en el traslape. Hemos tenido una etapa de contención muy larga comparada a otros países; sin embargo, estamos entrando a la fase de mitigación. Solo hemos tenido dos casos comunitarios, lo que es ventaja porque significa que los demás casos están concentrados. Por ejemplo, ayer se puso a los retornados en cuarentena en un albergue, porque sabemos que tienen las probabilidades de que el 100% de ese vuelo se contamine y estamos dando los 15 o 20 días hasta que estemos seguros que no tienen el virus.

¿Qué determinará pasar a la fase 3?

Los casos comunitarios, cuando se salgan de control, cuando la matemática indique… es difícil de hacer lo que se está realizando, por ejemplo, el caso comunitario de Ixcanal, se rodeó la aldea, pero no podemos rodear todo el país. Si no seguimos con casos comunitarios y tenemos el control sobre ellos, podríamos dar el “regalito”. Partamos de que es una enfermedad nueva y el cuerpo no ha hecho anticuerpos. Tenemos que tener cuidado de la forma en que se transmite; si estamos distanciados socialmente, es algo que no estamos acostumbrados, las posibilidades de tener el virus va a disminuir, pero si estamos de alguna manera en mayor contacto con otras personas el virus se propaga de manera rápida.

¿Se dicen que hay subregistros, son los números reales de infectados?

Es una enfermedad a la que el cuerpo no tiene inmunidad, no se pueden ocultar los muertos, como en otros países que salen en bolsas o costales. Antes se decía que la enfermedad era asintomática y está comprobado que sí hay síntomas, jóvenes que decían que estaban cansados, por lo que presentaron síntomas. Hay estigmatización, pues dijeron que en Suchitepéquez murió un niño de 14 años, pero se le hizo el hisopado y salió negativo, ya que la doctora y tres enfermeras que lo atendieron no se contagiaron ni el personal del centro de salud.

¿Cuántas pruebas se han realizado debido a que piden masificarlas?

Hay un error; como esta enfermedad no ha generado anticuerpos, hemos seguido más que un modelo de países uno de estudios. Trato de reunirme todos los sábados con la Asociación Nacional de Infectólogos porque son los expertos y hablamos con epidemiólogos sobre las medidas, cómo vamos y analizando la curva de comportamiento en el país y escucho las recomendaciones. Se han realizado 20 mil 342 pruebas hasta el sábado, de las cuales el 83% ha hecho caso de estar en cuarentena y 17 de ellos han sido malcabrestos. Tuvimos el domingo pasado una amenaza de una caravana a la inversa en la que hondureños y salvadoreños iban de regreso a sus países, por lo que se habló con los presidentes y el Gobierno de México habilitó un puente aéreo para trasladarlos a sus destinos.

¿Está dotado el personal de primera línea de salud con insumos necesarios?

Tenemos una buena dotación, llevamos un control computarizado de todo lo que hay en los hospitales. El problema no es que no hay, sino que hay una mala administración de recursos porque la gente piensa que se va a quedar sin ellos. Fundesa lleva un control de las existencias de lo que hay en los hospitales. Cerramos un hospital privado porque llegó una persona con coronavirus y contaminó a todo el hospital. En caso de que sean en centro de salud favor comunicarse con las Áreas de Salud, donde hay suficientes mascarillas, porque en los hospitales puedo dar fe que se lleva un control de las bodegas.

¿Cómo explicar la rotación de los viceministros en Salud?

Se hizo la denuncia en el Ministerio Público; en temas de investigación no me meto. La Comisión Presidencial encontró anomalías. Sobre la nueva viceministra que el ministro de Salud, quien la evaluó, que le responda, yo no la conozco, sé que tiene experiencia en área administrativa, démosle el chance.

¿Cuándo empezarán a dar la ayuda económica?

La primera semana de mayo, son tres ayudas de Q1 mil para hogares que consumen menos de 300 kilovatios hora, lo que significa el 80% de 2.1 millones de hogares que se atenderá. Esta semana se probó en supermercados para que personas puedan hacer sus compras con solo el DPI. Se está ayudando a la gente de la economía informal con listados. A los artistas se les está pidiendo una declaración jurada sobre los nombres de sus integrantes, pero si la ayuda no llega de una forma llegará de otra. A través del MAGA y del Mides se atenderán las áreas rurales y urbanas precarias con bolsas de alimentos a partir de la segunda quincena de mayo.

¿Hasta cuándo estarán cerrados los vuelos aéreos?

Hasta que sea necesario, oro para que México cierre los aeropuertos.

Llevamos #100DíasSirviendoAlPaís y todas las instituciones han realizado un buen trabajo en conjunto por preservar la vida de los guatemaltecos ante la emergencia del COVID-19. pic.twitter.com/uzoQAHBHJ1 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) April 27, 2020

5 noticias del Giammattei por el Covid-19

Giammattei insiste en acciones contra el IGSS

“Con el IGSS hay serios problemas y de hecho es probable que hasta una denuncia penal se haga. Atendieron a una persona de un grupo de 60 que estaba en cuarentena y la devolvieron y de ese caso salieron otros cinco positivos”, dijo Giammattei.

Califica a vuelo de “maldito” por infectados

Por aparte, el gobernante señaló de “maldito” un vuelo con retornados que llegaron al país el 26 de marzo desde Arizona, donde varias personas venían con el coronavirus, pero no se respetó el protocolo de seguridad por Estados Unidos.

Las medidas para los centros comerciales

Giammattei indicó que los centros comerciales pueden empezar a funcionar, pero sin las áreas de “food court”, aunque los restaurantes sí podrán vender comida para llevar y deben cumplir con protocolos de higiene; además, seguirán sin cines.

Estudian plan para el regreso a clases

Aunque no profundizó sobre cuándo se retomarán las clases, Giammattei indicó que las escuelas, colegios y universidades deberán aplicar ciertas medidas, pero que todavía analizan la metodología de cuándo y cómo será el regreso.

Lo amenazan con cortar oxígeno para hospitales

Por último, Giammattei señaló que hubo mala fe por parte de la empresa que proporciona el oxígeno en los hospitales, ya que lo amenazaron con retirarle las tuberías de los hospitales debido a una licitación y denunció que ha habido monopolio por 80 años.