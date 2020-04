Camila Cabello y Shawn Mendes donan sándwiches a médicos que luchan contra Covid-19

Camila Cabello y su novio, Shawn Mendes, no se quedaron sentados mientras el mundo lucha contra el coronavirus y decidieron dar un paso al frente solidarizándose con los médicos que a diario luchan por evitar la propagación de la enfermedad.

Tras sorprender a varios niños del Hospital Nacional Infantil de Washington DC con videollamadas en las que compartieron algunos gratos momentos, ahora la pareja de famosos ha hecho una donación a un centro sanitario de Florida.

Los famosos cantantes enviaron sándwiches cubanos al equipo médico del Jackson South Medical Center de Miami, un detalle que la propia fundación ha querido agradecer mediante un mensaje compartido en Twitter.

Thank you to @Camila_Cabello & @ShawnMendes who sent Cuban sandwiches from @Rinconcitolati to our healthcare team at Jackson South!

From all of us at Jackson Health Foundation, @JacksonHealth, and Jackson South Medical Center, we thank you!

🤝💙 #COVID19 #KindnessMatters pic.twitter.com/H4JnfQ8u5I

— Jackson Health Foundation (@JHF_Jackson) April 13, 2020