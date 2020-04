Transexuales mexicanas abren comedor comunitario para paliar hambre por pandemia

Así como en la mayoría de países afectados por el nuevo Coronavirus, las calles de México quedaron casi desiertas.

Un grupo de trabajadoras sexuales, en la céntrica ciudad de Toluca, quiso solidarizarse con los más necesitados y montó un comedor para ofrecer un plato de comida.

En una humilde vivienda, Rudy Díaz y otras seis mujeres transexuales preparan grandes cacerolas de arroz y frijoles, mientras otras compañeras aguardan ansiosas frente a una mesa en el patio.

Según autoridades, la medida busca no afectar la búsqueda de desaparecidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

"La iniciativa fue pensando en nosotras porque nadie se acuerda de nosotras. ¿Te imaginas? Si cuando no estaba el COVID-19 nadie se acordaba, ahora que existe, menos", dice a AFP Díaz, trabajadora sexual y cocinera en el colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca.

El grupo busca ofrecer alimentos a bajo costo a integrantes de la comunidad trans de Toluca y a otras personas que han quedado desamparadas frente a la pandemia.

Son atendidos quienes "se hayan quedado sin trabajo (por la emergencia): vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, mujeres cisgénero, hombres también", explica Tania Vázquez, vocera de la organización.

La mitad de las raciones de comida, unas 70 al día, se reparten entre la población más necesitada afuera de los hospitales de la ciudad, recicladores de mercados públicos o indigentes.

Para esta iniciativa, las mujeres han recibido apoyo de comerciantes locales y donaciones de alimentos.

Con hambre y miedo, trabajadoras sexuales han terminado en la calle después de que algunos hoteles, donde vivían o solían prestar sus servicios, acataran el llamado del gobierno mexicano a cerrar temporalmente por la emergencia sanitaria.

El miedo a contagiarse de COVID-19 mantiene, además, alejados a los clientes agudizando la necesidad económica en este sector sin acceso a préstamos ni apoyos sociales porque en el Estado de México la identidad sexogenérica no se ha legalizado.

"No hay una ley, somos anónimas, donde no se nos reconoce jurídicamente, eso nos ha rezagado porque no podemos pedir un préstamo bancario y sin embargo tenemos que resguardarnos por la pandemia", se lamenta Vázquez.