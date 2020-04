El padrino del príncipe George hace la mayor donación para combatir el Coronavirus

Por algo es el heredero más joven y rico de Gran Bretaña, pues Hugh Grosvenor ha dado alrededor de 12.5 millones de libras esterlinas en su lucha contra el coronavirus, convirtiéndose en la donación más grande que se ha registrado en Reino Unido hasta el momento.

Con solo 29 años, el Duque de Westminster había entregado el mes pasado 2.5 millones al sistema de salud británico, pero al ver la enorme labor que se encuentran realizando, ha decidido dar de su bolsillo 10 millones más, en un acto de completo altruismo.

"A nombre de mi familia y todos los demás en el Grosvenor Estate, quiero dar las enormes gracias a todo el increíble equipo del NHS y a todos los que se encuentran dando servicios críticos en la primera línea. Estamos honrados e increíblemente agradecidos de que estén trabajando sin descanso para mantenernos a salvo y mantener a nuestro país funcionando", se lee en el comunicado que acompañó la donación del joven Duque.

British billionaire Hugh Grosvenor, the Duke of Westminster, is donating $12.5 million to his country's coronavirus relief efforts — and that's on top of the $3.1 million he gave last month. https://t.co/LMnSLdCkZx

— CNN (@CNN) April 15, 2020