Congresista critica la "fallida política" de recorte de Trump a países centroamericanos

El congresista Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, emitió una declaración con respecto a la decisión de la administración del presidente Trump de reanudar una gran parte de la asistencia de los Estados Unidos a Centroamérica, a más de un año después de su recorte.

Por otra parte, el congresista indicó que para cuando se anunció dicho recorte, él se encontraba en El Salvador encabezando una delegación del Congreso.

"In March '19, Trump cut off U.S. aid…I was in El Salvador leading a congressional delegation…I saw firsthand the critical programs that were eliminated & met many of the individuals who would be affected by this foolish and counterproductive policy."https://t.co/BPlEBDai4a

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) April 14, 2020