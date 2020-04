FOTO. Covid-19: Cuarentena dejar ver el Himalaya desde la India por primera vez en 30 años

Ya se sabe que debido al confinamiento y las medidas que restringen la circulación de las personas por la pandemia del Covid-19 (coronavirus), los niveles de contaminación en el planeta han mostrado una disminución significativa.

Lo anterior ha permitido que los cielos se vean más claros, y los habitantes de algunas ciudades lo han hecho saber a través de las redes sociales.

Pero hasta ahora no había sucedido nada tan impresionante como lo que compartió el tuitero @gull_1985 quien compartió una fotografía de los Himalayas, desde el distrito de Jalandhar en Punjab, a más de 200 kilómetros de distancia.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

30 años sin verlo

Según los habitantes de la localidad desde hace más de 30 años que no podían observar la majestuosa cadena montañosa.

Incluso el ex jugador de cricket indio Harbhajan Singh dijo que ahora había sido testigo del Himalaya desde su casa por primera vez.

En su cuenta de Twitter el deportista destacó la "clara indicación del impacto que la contaminación" ha tenido en la naturaleza durante la pandemia.

Hello, I am Anshul Chopra. I'm a photographer. I am so overwhelmed to see my image going viral all over the country. Just wanted to come up & tell my country the photographer behind this shot 😇@timesofindia @indiatimes @httweets pic.twitter.com/riyybmKEah — Anshul Chopra (@anshulchopraa) April 3, 2020

También la montaña Dhauladhar

La también famosa montaña Dhauladhar, que forma parte del Himalaya​, se pudo observar incluso desde la ciudad de Jalandhar, a 230 kilómetros de distancia. La información de Clarín señala que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ocurre este espectacular fenómeno.

Miles de tuiteros se asombraron de la imponente imagen: una seguidilla de montañas, bañadas de nieve que parece estar a un paso de distancia.

Effects of reduced air pollution -Jalandharis (aka Jalandhar residents) getting a glimpse of dhauladhar range 213 Kms-picture courtesy -my neighbour from his rooftop !! pic.twitter.com/UB7KosLS7H — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) April 3, 2020

Fascinante”, “sorprendente”, “nunca antes visto” eran las palabras o frases que más repetían los ciudadanos de Dhauladhar para describir en las redes sociales lo que apreciaban. Quedaron totalmente hipnotizados y no dudaron en tomarle una foto a la escena y colgarlo en Twitter.

Hasta algunos tuiteros aseguraron que es la primera vez en varias décadas que las montañas cubiertas de nieve en Himachal Pradesh se podían ver desde Jalandhar.

* Con información de Nathaly Lepe.