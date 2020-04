EN VIVO. Mira la superluna “rosa” de abril, la más grande y brillante del año

Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que este martes podrán disfrutar de un inusual fenómeno: la superluna "rosa" de abril, la más grande y brillante de 2020.

Ese día, el satélite alcanzará el perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra, por lo que lucirá más de lo normal, "iluminando" el cielo nocturno.

El fenómeno se podrá observar a simple vista en todo el mundo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, cuando gran parte de la humanidad se encuentra confinada debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

El portal del telescopio espacial Slooh lleva a cabo una transmisión en vivo para quienes deseen seguir el evento de forma virtual, programada para iniciar a las 16:00 (hora de Guatemala).

Aunque a este fenómeno se le conoce comúnmente como superluna "rosa", no es porque el satélite se tiña de ese color. Se debe en realidad a las tradiciones de los nativos americanos, que llamaron así a la luna llena de abril, en homenaje a un tipo de flor, de color rosa, que crece durante la primavera en regiones de Norteamérica.

"En los meses europeos, la luna llena en abril se llama 'Pink Moon' ('Luna Rosa'), un nombre que proviene del musgo rosa, conocido también como flox de tierra silvestre, que en el este de Estados Unidos es una de las primeras flores que germinan en primavera", explica la NASA.

Looking forward to tonight’s supermoon? 🌝 What makes it so super in the first place?

A supermoon is a full Moon occurring when the Moon is at its closest point in its orbit around Earth — making it slightly brighter and larger. More Moon facts: https://t.co/C1pS191XFi pic.twitter.com/ZthKb0rrX4

— NASA (@NASA) April 7, 2020