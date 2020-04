Médicos residentes vuelven a demandar equipo por coronavirus

Conforme avanza la emergencia por el Covid-19, médicos residentes buscan ser escuchados por el Ministerio de Salud Pública para que les proporcione equipo para apoyar en los diferentes hospitales en diferentes áreas de salud.

En la noche del lunes, un residente de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios, exigió que las autoridades proporcionen los insumos para atender a las personas.

“No temo denunciar que en el área de Neontaología no se cuenta con el equipo necesario para atender la crisis. No contamos con mascarillas, no contamos con un área para atender partos de madres sospechosas, mucho menos los médicos de otra área”, escribió el joven, quien agregó que no teme tener represalias por la denuncia.