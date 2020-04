Alcalde de Patzún confirma que su cuñado es el primer caso positivo de Covid-19

El alcalde de Patzún, Chimaltenango, Guadalupe Cojtí Xulú, confirmó a Emisoras Unidas que su cuñado es el primer caso positivo de Covid-19 (coronavirus) de ese municipio.

No obstante, aseguró que no tuvo contacto con ninguna persona extranjera y tampoco ha salido del país.

El jueves ingresó al hospital de Chimaltenango y el sábado fue diagnosticado positivo de Covid-19.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia indicó que todavía no se ha logrado determinar la línea de contagio del paciente que representa el primer caso comunitario de Coronavirus en el país, por lo que se mantienen acciones preventivas.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dieron a conocer sobre este primer caso comunitario mediante conferencia de prensa.

Casos positivos en el municipio según el MSPAS:

Paciente 60

Paciente 62

Paciente 63

Paciente 64

Paciente 65

Paciente 66

Por otro lado, el sábado pasado el alcalde emitió un mensaje a los pobladores sobre el primer caso confirmado.

Sin embargo, había desmentido que se tratara de algún trabajador de la comuna.

Por otra parte, aseguró que no ha salido del municipio ni del país y "no ha tenido contacto con otras personas extranjeras".

Se rumora por ahí que es un trabajador municipal pero no es así. Sino que es una persona ajena a la Municipalidad", añadió.

Además, el mismo Lunes Santo, luego de brindar información sobre las medidas que se deben acatar por el cordón sanitario impuesto por la cartera de Salud, reiteró que "no se dejen llevar por informaciones falsas".

En el medio anda circulando que yo me fui a México y en ningún momento yo me fui. Y otros comentan que yo ya no estoy aquí, que estoy en un hospital", aseveró.