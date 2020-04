¿Qué pasa en Guayaquil? La ciudad ecuatoriana más golpeada por el coronavirus

La atención de Latinoamérica se ha puesto sobre Guayaquil. Los muertos yacen en las calles.

Publinews Internacional conversó con Christian Llerena, director editorial de Publimetro Ecuador, sobre la situación que se vive en el país sudamericano en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

¿Qué pasa en Guayaquil?

"Te puedo decir que es una situación un poco difícil. Al inicio podría pensar que las cosas se escaparon de las manos. La gente no tomó conciencia sobre la situación que se estaba viviendo y la gravedad que pueda tener esta enfermedad y, lógicamente, tomarlo a la ligera desembocó en este tipo de cosas.

Todos hemos visto que en las noticias internacionales han salido imágenes, videos de los fallecidos en las calles y en las casas. Muchas cosas son verdad y otras son falsas.

Se les fue de las manos el control de los cadáveres. Recordar que se prohibió en la ciudad el retiro de cadáveres, inicialmente por tener miedo a que estén infectados de COVID-19 y que tenían que hacerles los exámenes para definir si tenían el virus y llevar un tratamiento especial para ser trasladados, analizados y después enterrados o cremados.

Pero en una ciudad siempre hay muertos también de otras dolencias. Esos muertos tampoco pudieron ser trasladados porque no existía un protocolo que avale este transporte sin identificar cuáles eran de COVID-19 y cuáles eran realmente por otras muertes. El gobierno se demoró mucho en este proceso, lo que ocasionó que su traslado se retrase.

Recientemente, el gobierno de Lenín Moreno confirmó que antes se hacía una recolección de 30 fallecidos diarios no solo de COVID-19, sino de todas las enfermedades. Ahora se hace la recolección de 150 cuerpos diarios.

Al no tener ese protocolo, ocasionó que muchos fallecidos no fueran transportados desde su casa, porque también, recordar que estamos en cuarentena y no podía salir la gente de sus hogares".

¿Esto incrementó el costo de los servicios funerarios?

"No ha aumentado. Es más, el gobierno está cubriendo para la gente que no tiene recursos y aquellos que iban pagando en seguros su velatorio anticipado y sus nichos. Las empresas lo están cumpliendo.

Ahora que la lupa está sobre los servicios funerarios, si se llega a detectar sobrecostos, hay una orden de ejercer inmediatamente acciones penales porque están atentando contra la humanidad. Irán directamente a la cárcel".

AFP

Y en el resto del país, ¿cuál es la situación?

"Vivimos dos realidades. La que se vive en Guayas, donde su capital es Guayaquil, y la que vivimos en el resto del país. Al inicio de esta pandemia, se tomaron medidas distintas en Quito que fueron mucho mejor acatadas. Al igual que el resto del país, los casos son mínimos.

Sin embargo, Guayas concentra realmente el 75 % de los casos, eso es otra realidad. La gente no tomó conciencia sobre eso. Hasta ahora el gobierno no está diciendo que tienen que tomarse medidas mucho más fuertes, porque ahí los casos siguen en contacto. La gente realmente no entiende que tiene que acatar los toques de queda. Hay algo de aceptación en Guayas sobre esta situación y es por eso que vemos desbordado".

Hasta este domingo, Ecuador registraba 3 mil 465 casos de coronavirus, y casi 180 muertos, según datos de la AFP.