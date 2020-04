Sectores insisten en quedarse en casa durante la Semana Santa

Conforme pasan las semanas, los contagios por el Covid-19 han avanzado, por lo que el Gobierno y diferentes sectores piden a los ciudadanos a permanecer en casa durante el descanso y evitar aglomeraciones.

El mandatario enviará seguridad a las playas, ríos y lagos para que la gente no salga en estos días de vacaciones.

Giammattei confirmó un nuevo caso ayer, por lo que en total se han detectado 47 personas con coronavirus, de las cuales 12 ya se recuperaron y una falleció, pero resaltó que se están tomando medidas para no tener mayores infectados.

La persona contagiada es una mujer de 46 años, cuya familia regresó de Estados Unidos, por lo que fue trasladada al hospital temporal en el Parque de la Industria.

Asimismo, Giammattei indicó que hay dos mil 500 personas en cuarentena.

“Quiero pedirles un favor, en los últimos días hemos visto cómo mucha gente se ha relajado, ha perdido el concepto, hemos visto saturados los mercados, como la gente a última hora tratando de llegar a sus casas, pensando que es un juego y no, no es un juego”, expresó el mandatario.

“Debemos colaborar”

“Se va a dar la orden de que todos los sitios como playas, lagos y ríos van a estar clausurados y vigilados, de manera que evitemos las aglomeraciones de personas. Todos tenemos que colaborar para acabar con esto y así, más rápido, todo regresará a la normalidad”, enfatizó.

Recalcó que se debe respetar el toque de queda y las medidas de restricciones para evitar situaciones similares a las de Ecuador, en donde el sistema de salud ha colapsado.

“Esta Semana Santa aprovechemos para pasarla en familia, a reflexionar y ayudar a la gente que la está pasando más difícil. Todos podemos ayudar a alguien que está necesitado”, agregó.

Además, indicó que a partir de este fin de semana se empezará con la repartición de alimentos y atender a 250 mil familias que se han visto afectadas por la crisis.

Pide aprobación

Otra de las peticiones que hizo el mandatario es que los diputados aprueben la ampliación presupuestaria por Q11 mil millones para tener fondos y ayudar por tres meses a personas que se queden sin ingresos por la crisis económica.

“Se habilitarán otras agencias para minimizar el impacto”, José Ángel López, de la Asociación Bancaria de Guatemala

Estamos trabajando en cumplir con las normas establecidas de higiene por las autoridades para evitar el contagio. Obviamente, el problema está ocasionando la saturación (de diferentes formas), por lo que se habilitarán otras agencias bancarias para que se minimice el impacto del problema, ya que por ser fin de mes hay mayor afluencia de personas en las entidades.

En cuanto a poder realizar pagos diferidos (aprobado por el Congreso) se debe esperar la petición de las personas, por lo que se está implementado un ajuste en los sistemas informáticos y así generar un registro para que, de manera ordenada, le dé seguimiento a las peticiones.

“No salgan a guanaquear”, Gonzalo de Villa, de la Conferencia Episcopal de Guatemala

Como iglesia, estamos actuando a puerta cerrada y visitarlas no es el caso. Reforzamos lo que estableció el presidente en no salir de las casas, solo por lo indispensable. Las iglesias permanecen cerradas, las parroquias han difundido el mensaje de que todo está cerrado, la gente no tiene que salir a “guanaquear”, debe ser consciente, ya que no habrá cultos para el público para que no digan que tengan motivos para salir. Las procesiones fueron canceladas luego de la ampliación del toque de queda debido a la crisis del coronavirus. La pandemia que se originó en China ha afectado a más de 200 países.

“Hemos visto aglomeraciones en los últimos días”, Ana Lucía Gudiel, vocera del Ministerio de Salud Pública.

Estamos trabajando en campañas de concientización para que las personas se queden en sus casas, hemos visto en los últimos días aglomeraciones en diferentes lugares. Trabajaremos con medios de comunicación, entre ellos radios nacionales y locales, periódicos y web para informar sobre las medidas de higiere, como lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar y limpiar espacios. Por aparte, se recaba la información de las pruebas que se realizan por día para detectar el coronavirus, ya que es información que maneja el Laboratorio Nacional de Salud. (El Congreso aprobó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Facultad de Farmacia de la Usac también hagan pruebas).