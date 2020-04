VIDEO. Trump anuncia vasta operación antinarcóticos en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una vasta operación antinarcóticos en el Caribe, alegando que los carteles de la droga intentan aprovechar la pandemia de la Covid-19 para impulsar su negocio.

Trump dijo que se duplicarán las operaciones del Comando Sur, que supervisa las actividades de defensa en Latinoamérica y el Caribe, días después de que la fiscalía estadounidense inculpara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "narcoterrorismo" y ofreciera hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo.

We are fighting the Coronavirus on every possible front—and we will achieve total victory with the help of the American people. pic.twitter.com/kAAd87lZZF

"Hoy (miércoles) Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos reforzadas en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense del flagelo mortal de las drogas ilegales", dijo Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump dijo que se estaban desplegando más destructores de la Marina, barcos de combate y aviones y helicópteros de vigilancia, que se suman a las patrullas de la Guardia Costera de Estados Unidos ya desplegadas en la zona.

El mandatario habló flanqueado por el secretario de Defensa Mark Esper, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el fiscal general Bill Barr.

“We're at war with COVID-19, we're at war with terrorists, and we are at war with the drug cartels . . . We're the United States military and we will defend our country." —General Mark Milley, Chairman of the Joint Chiefs pic.twitter.com/hHDPBcgf6b

— The White House (@WhiteHouse) April 1, 2020