Actriz de "La Casa de Papel" arriesga su vida para salvar pacientes de coronavirus

De actriz a enferma. 🤕 (La casa de Papel) Clara Alvarado 🤪 • Es el caso de la actriz Clara Alvarado, entre otros papeles, ha dado vida a Ariadna Cascales en La casa de papel, pero que ahora ha cambiado el traje rojo por la bata de enfermera.🧐 • Tal y como cuenta la actriz, “siempre dije que tenía la carrera de enfermería como plan B, pero desde hace dos días se ha convertido en mi plan A”. Así pues, debido a la situación que se está viviendo en ciudades como Madrid, la actriz ha decidido ir a ayudar en los hospitales.