Donald Trump analiza poner al estado de Nueva York en cuarentena

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que está considerando poner en cuarentena al estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia de coronavirus en el país, aunque evitó dar detalles de la eventual medida.

"Hay una posibilidad de que hoy en algún momento hagamos una cuarentena, a corto plazo, dos semanas, en Nueva York, probablemente Nueva Jersey, algunas partes de Connecticut", dijo el mandatario al salir de la Casa Blanca.

¿El objetivo? "Limitar los desplazamientos", respondió Trump. "Tienen problemas en Florida, muchos neoyorquinos se desplazan hacia el sur. No queremos eso".

Después, Trump ratificó la idea en Twitter. La decisión "se tomará, de un modo u otro, dentro de poco", dijo.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

¿Llamó al gobernador?

El mandatario aseguró que tuvo un "diálogo muy bueno" con el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo.

Consultado al respecto, Cuomo se mostró muy sorprendido, señalando que el asunto no fue mencionado durante la llamada telefónica que tuvo con el presidente estadounidense.

"No sé ni siquiera qué significa eso", dijo Cuomo en una conferencia de prensa.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. WATCH LIVE: https://t.co/EoOAi1pZsr — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 28, 2020

"No sé cómo eso pudiera implementarse desde un punto de vista legal. Y desde un punto de vista médico, no sé lo que lograría", afirmó.

"Pero no me gusta cómo suena eso. Aún sin entenderlo, no me gusta cómo suena", añadió el gobernador.

The president approved four new sites for new temporary medical facilities. We toured them all yesterday. The sites will add another 4,000 much-needed beds. Along with Javits, there will be one in every borough. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 28, 2020

La ciudad de Nueva York, la mayor del país y la que registra más casos del contagioso virus, está en cuarentena, al igual que otras dos grandes metrópolis estadounidenses, Los Ángeles y Chicago.