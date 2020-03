Entrenamiento de astronautas podría ayudar a lidiar con la cuarentena

Para frenar la propagación del COVID-19, muchos países han implementado medidas drásticas, incluyendo el cierre de escuelas y empresas, la cancelación de eventos deportivos y otras que, según Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tendrían un "significativo coste social y económico".

Una de esas medidas es la cuarentena. Y, según los expertos, tiene similitudes con lo que los astronautas experimentan durante una misión espacial.

"Los miembros de la tripulación están aislados de todo lo que hay en la Tierra, incluyendo su familia y sus seres queridos", explicó a Metro Marshall Porterfield, profesor de ingeniería biológica de la Universidad de Purdue, quien sirvió en la NASA como Director de la División de Vida Espacial y Ciencias Físicas de 2012 a 2016, centrado en la ciencia para la futura exploración humana utilizando la Estación Espacial Internacional.

"Pedirle a la gente que se quede en casa y cerrar el movimiento de población es ganar tiempo y reducir la presión sobre los sistemas de salud. Pero por sí solas, estas medidas no extinguirán las epidemias". – Tedros Adhanom, el Director General de la OMS, el 25 de marzo de 2020.

"Pero aquí todavía podemos pasear al perro, abrir una ventana y sentir la brisa, ya sabes, todas las cosas simples que damos por sentado. Los vuelos espaciales y la vida en la ISS (Estación Espacial Internacional. – Ed.) es muy estéril, los astronautas tienen horarios de trabajo muy ocupados que se planifican detalladamente", añadió.

Recordar que están en una misión ayuda a los astronautas a bordo. Y eso es algo que también podríamos seguir durante la cuarentena.

"Lo principal a tener en cuenta en relación con los vuelos espaciales es que los astronautas y cosmonautas hacen esto basados en un sentido del deber. Sienten que las dificultades que enfrentan son para el bien de nuestros países y de los ciudadanos del mundo. Ahora cada ser humano se enfrenta a retos similares, y es importante recordar que todos estamos juntos en esto y que todos debemos contribuir a la lucha contra esta pandemia", comentó Porterfield.

¿Pero qué hay de la vuelta a la normalidad después de un largo auto-aislamiento? Como concluyó el profesor Porterfield, la clave para los astronautas es la paciencia:

"Regresar para la tripulación de la ISS puede ser un desafío en sí mismo, porque hay que readaptarse a estar en el entorno de la otra gravedad. Scott Kelly reportó severos sarpullidos en la piel sólo por la fuerza de la ropa en su piel después de regresar de su año en el espacio. Creo que la readaptación y la recuperación son procesos muy naturales y se llevarán a cabo sin mucha necesidad de intervención. Sólo tómalo con calma y no exageres".

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Michael Massimino,

ex astronauta de la NASA y la primera persona en twittear desde el espacio

¿Tienen los astronautas un entrenamiento especial para hacer frente al aislamiento?

– Sí, lo tenemos. Estamos aislados antes de la misión. Entramos en una situación de cuarentena antes de nuestros vuelos. Salimos de nuestras casas y vamos a los cuartos de la tripulación, donde pasamos tiempo con varias personas a las que tenemos acceso. Una de las razones es que tratamos de evitar recoger cualquier germen, que es lo que estamos haciendo ahora.

También hacemos un entrenamiento especial. Por ejemplo, incluyó una expedición durante el clima frío por nas semanas en Canadá. Estábamos lejos de casa sin contacto con nadie más.

¿Qué consecuencias podría causar el aislamiento?

– Hay una razón por la que lo hacemos. Podría haber malas consecuencias si dejas que supere tus pensamientos. Si te concentras en estar lejos de casa o de tu ser querido y no tienes las cosas que quieres cerca… Si te concentras en esas cosas negativas, creo que es cuando podrías empezar a tener malas consecuencias y sentirte infeliz.

No vas a conseguir hacer nada como esto. Creo que si quieres pasarlo bien durante el aislamiento, intenta aceptar la situación tal como es y saca lo mejor de ella. Creo que es importante que intentemos aprovechar esta oportunidad.

Michael Massimino, ex astronauta de la NASA y la primera persona en twittear desde el espacio / Foto: Cortesía

¿Qué recomienda?

– Intentar sacar lo mejor de la situación. Piense en las formas en que puede aprovechar el hecho de estar aislado y en casa. Por ejemplo, reviso mis armarios, trato de organizar las cosas, trato de hacer cosas que normalmente no tengo tiempo de hacer. En lugar de luchar contra la situación, estaría tratando de aceptarla. Y luego pienso, "¿Qué puedo hacer diferente ahora? ¡Puedo aprovecharme de esto!" Con este enfoque, el aislamiento sería mucho mejor, mucho más fácil de tratar.

Además, trata de mantener las cosas tan normales como sea posible. Continúe haciendo ejercicio. La gente tiene que ser un poco más creativa porque cosas como los gimnasios y otros lugares están fuera de los límites ahora. Pero todavía puedes hacer cosas en casa. Intenta seguir haciendo cosas mundanas como lavar la ropa, lavar los platos y cocinar las comidas.

Creo que es importante mantener una rutina normal.

No te dejes llevar por la idea de que no se alcanzan los objetivos. Mantente saludable. Contactate con otras personas. Si estás pensando en los amigos, averigua cómo están y cómo le va a la gente. No dejes de tener ese contacto humano, aunque no sea directo.

Por los números:

18

años Michael Massimino trabajó como astronauta de la NASA (1996-2014).

¿Quién es Michael Massimino?