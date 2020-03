VIDEO. López Obrador llama a "quedarse en casa" ante aumento de casos de coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incitó a los mexicanos a "quedarse en casa" a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, en un cambio radical de su postura tras el aumento de casos y fallecidos ligados a la pandemia.

"Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas, con sus familias, ayúdenos también a guardar la sana distancia y que haya higiene", expresó López Obrador en un mensaje difundido la noche del viernes en sus redes sociales.

El mensaje del mandatario llegó luego de que la secretaría de Salud de México informó el viernes de 717 casos positivos de COVID-19 y 12 fallecidos. El balance representa un aumento de 132 casos y cuatro fallecidos en 24 horas.

Es un cambio sustancial en la postura del mandatario ante la crisis del nuevo coronavirus, que ha obligado a un tercio de la población mundial a confinarse en sus hogares para evitar la propagación del virus.

Hasta hace unos días, AMLO seguía recomendando a la población a salir y en sus actividades, daba la mano y abrazos, a pesar de las recomendaciones sanitarias.

Su comportamiento ha sido blanco de fuertes críticas desde diferentes sectores, incluida la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), que lo consideró "peligroso".

Mexico: López Obrador Misinforms Public on the Health Risks of the Pandemic https://t.co/bDiQ6frBN5 pic.twitter.com/5ybAPSbRi7

— Human Rights Watch (@hrw) March 26, 2020