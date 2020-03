Critican investigación sobre la muerte de niños guatemaltecos en custodia

El pasado jueves, 26 de marzo, el representante Bennie G. Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional, y la representante Carolyn B. Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, enviaron una carta de 11 páginas a Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando información y documentos sobre "deficiencias" en la revisión por parte de la Oficina del Inspector General (OIG) por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia.

Today Chairman @BennieGThompson & Oversight Chair @RepMaloney sent letters to the @DHSOIG on its deficient reports on deaths of children in CBP care, the IG's refusal to testify, and concerns regarding the IG's leadership.https://t.co/PTLWi8jOZN

— House Homeland Security Committee (@HomelandDems) March 27, 2020