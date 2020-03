VIDEO. Giammattei confirma dos nuevos casos de coronavirus; también 5 recuperados

El presidente Alejandro Giammattei brindó una conferencia de prensa el sábado, 28 de marzo, para dar a conocer nuevos datos sobre la pandemia del coronavirus, Covid-19 en nuestro país.

Tres nuevos casos de infectados se dieron a conocer por parte del mandatario el viernes. Pero también se resaltó que cinco pacientes ya se encuentran en recuperación.

Desde las instalaciones del Hospital de Campaña del Parque de la Industria que hay dos nuevos casos de coronavirus:

Se trata de los siguientes pacientes:

No obstante, también indicó que la "buena noticia" era que otros 5 pacientes se registran como recuperados.

Por otra parte, también envió un mensaje a un "señor diputado", aunque no indicó el nombre del legislador, quien, según el mandatario, está transmitiendo información irregular a la población.

Señor esperpento, a usted me dirijo, aquí están los números de los 38 hospital y se han presentado 27 neumonías atípicas", aseveró el mandatario.

Además, añadió:

De los 38 hospitales que se ha investigado hasta este momento, "gracias a sus declaraciones", aseguró Giammattei, los registros son los siguientes:

Exceptuando una persona que falleció en Chiquimula

Por otra parte, Giammattei aseguró que se han realizado cerca de 500 pruebas de coronavirus a personas.

Yo mismo he estado cerca de dos personas contagiadas que han estado en reuniones, pero no se me pegó" dijo Giammattei, pero sin revelar los nombres de las personas.