La congresista Norma Torres recomienda tomar distancia social

La congresista estadounidense Norma Torres, de origen guatemalteco, publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en el cual recomendó a todos los usuarios que la siguen a tomar distancia social en todas las actividades que desarrollen.

De acuerdo con el mensaje que Torres escribió, ella continúa con la normalidad de su vida pero también asume las medidas de seguridad necesarias.

Walking and working this morning while keeping my #SocialDistance. If you’re able to work from home, please do so as we continue to battle #coronavirus. It’s going to take all of us working together to #FlattenTheCurve! pic.twitter.com/Jo7XJDdpoF

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 20, 2020