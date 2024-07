PUBLICIDAD

Un equipo de expertos de investigación médica, Big Data y Bioética de la Universidad de Oxford (Coronavirus Fraser Group) apoyan a cuatro gobiernos europeos, incluido el del Reino Unido, para explorar la efectividad de una aplicación móvil de coronavirus que permitiría rastrear los contactos instantáneos de los infectados. Científicos de Oxford ensayan app para medir más rápido trazabilidad de COVID-19

De esta manera, esto podría contener de manera más efectiva la propagación del virus y el rastreo de los contactos puede ser instantánea y se puede implementar con las consideraciones éticas apropiadas.

El análisis, según ha comunicado el equipo, muestra que casi la mitad de las transmisiones ocurren en la fase temprana de la infección, antes de que aparezcan los síntomas, por lo que se necesita una app móvil efectiva para alertar a los que han sido expuestos.

La app todavía está en fase de simulación para ajustarse e incluir pruebas de coronavirus guiadas por apps móviles para que proporcionen respuestas específicas en áreas con tasas altas de transmisión.

El Dr. David Bonsall, investigador del Departamento de Medicina Nuffield de Oxford y clínico en el Hospital John Radcliffe de Oxford, y quien hace parte del equipo, habló con METRO sobre la app.

Ya en muchos países se perdió la batalla de contención del virus. ¿Por qué pasó eso y cómo ayudaría la app?

–Tenemos que entender por qué estamos perdiendo la batalla. Lo que hemos aprendido de la investigación que hemos estado haciendo es que la gente disemina la infección mucho antes de tener síntomas, así que las estrategias actuales, como el aislar a la gente que ya tiene síntomas y a la que se expuso a ellas no está funcionando, ya que esta trazabilidad la hacen funcionarios de salud pública, manualmente, en una oficina y mientras tanto, ya hay más contagiados y se amplía el foco de transmisión.

Entonces, la tecnología en el siglo XXI permite hacer esta trazabilidad de forma instantánea a través de un elemento que todos usan casi siempre, los teléfonos móviles.

¿Cómo se desarrolló esta app?

–Los chinos ya estaban implementando esta tecnología en las últimas fases del virus, comparado con lo que está pasando en Europa. Pero lo que ellos hicieron fue tomar medidas de aislamiento para tratar de detener su transmisión. Y con esta tecnología queremos hacerlo más simple y mucho más transparente.

La app por sí misma no puede parar la pandemia pero, sí puede ser complementaria para contribuir al control de la misma y minimizar el periodo de tiempo en el que la gente que tiene que estar en aislamiento. Y esto me lleva a la pregunta de cuán confiable puede ser esta tecnología. Y para entender esto, la premisa básica de la epidemiología es que para detener una epidemia no tienes que detener todas las transmisiones sino que la tienes que reducir a un promedio en el que una persona le pueda transmitir a otra en un rango controlable de tiempo. De hecho: si cada individuo infectado infecta en promedio a menos de otra persona (número reproductivo R <1), la epidemia disminuye.

Si cada persona infectada infecta en promedio a más de una persona (R> 1), la epidemia crece exponencialmente. Por lo tanto, las intervenciones diseñadas para detener la propagación de la epidemia serán exitosas si logran una reducción de R por debajo de 1. Así que usamos un modelo matemático y cálculos de cómo pasaría esto con la tardanza a la hora de hacerla y entonces, si tenemos a la mitad de una población con esta tecnología, incluso ni siquiera esto sería posible para seguir deteniendo la transmisión de la pandemia, por lo que se necesita que más del 60% usen la app. Esto, teniendo en cuenta de que no todos tienen acceso al smartphone y que muchos no tendrán la distancia social requerida y que es fundamental para parar la pandemia.

Por eso, reestimamos los parámetros clave de la epidemia de Covid-19, construimos un modelo matemático de transmisión y llegamos a la conclusión de que la epidemia puede detenerse si el aislamiento de las personas infectadas y la cuarentena de sus contactos es lo suficientemente rápido, suficientemente efectivo y sucede a escala.

Hablemos de los datos de la gente. Hay personas que ya están siendo atacadas por tener la enfermedad, fuera de sus casas.

–La gente ya está siendo estigmatizada así que tomamos esto en cuenta para nuestra aproximación. Pienso en la privacidad de los datos y en que es importante en que el manejo de datos se da de manera anónima y con la locación anónima. Generalmente los datos que uno da se usan para márketing y otros temas, pero nosotros quisimos hacerlo anónimo para evitar estigmatizar a la gente.

Entonces, ¿cómo funcionaría? Si das positivo para coronavirus, una señal anónima se irá al teléfono de quienes pasan más tiempo contigo. Y si bien ellos saben que lo tienes, ellos recibirán información personalizada sobre la enfermedad y el riesgo que tienen de transmitir el virus, así que es una manera segura para que la gente pueda contribuir a parar esta pandemia.

¿Cómo va el proceso de simulación?

–No puedo dar información específica sobre qué países están usando la tecnología, pero sí hay cuatro países europeos que la están desarrollando y tendrán información sobre ello cuando estén listos.

Nuestro grupo ahora está simulando modelos y mirando su efectividad con esta tecnología y estamos refinando su estrategia de implementación para que puedan funcionar internacionalmente y el objetivo es sistematizar a toda la gente que tiene coronavirus para aislarlos y a la vez, minimizar el número de aislados que no lo tengan, y así esta tecnología evite que más países tomen medidas draconianas.

¿En cuanto tiempo podríamos tener esta app para todos?

–No quiero dar datos específicos, porque también depende de los gobiernos dar esta información, pero con los gobiernos que hemos hablado, se lo han tomado muy en serio para desarrollar esta tecnología.

