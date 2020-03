Ministro de Salud confirma primer guatemalteco fallecido por Covid-19

Un hombre de 85 años fue la primera víctima en fallecer por el Covid-19 en el país, anunció el titular del Ministerio de Salud Pública, Hugo Monroy.

El funcionario comentó que por protocolo no se puede revelar la identificación y solo se limitó a comentar que había regresado al país el 6 de marzo, junto con su hijo y dos nietos de Madrid, en España.

No fue hasta el sábado que presentó síntomas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial privado donde dio positivo y falleció en la madrugada de ayer.

La víctima, quien residía en San Pedro Sacatepéquez, no fue velada, como medida de prevención y su familia se encuentra en cuarentena.

Asimismo, el titular de la Salud explicó que solo se mantiene un caso de coronavirus en el país, que es el joven que ingresó por El Salvador la semana pasada.

El ministro apeló a la unidad de la población para salir de este momento en el que varios países han sido afectados por la virus.

Añadió que el cuadro clínico del joven originario de Quiché es estable, con síntomas leves y dolor de cabeza, pero ya sin fiebre.

El presidente, Alejandro Giammattei, había declarado alerta máxima en el país por la pandemia la hace pasada.

“Lamentablemente, falleció el primer guatemalteco por Covid-19. Es importante mencionar que el mismo tenía un historial clínico delicado, por lo que la evolución del virus se presentó ocho días después de su llegada al país y por ello se vio obligado a quedar internado para su monitoreo”, indicó Monroy.

Mantienen monitoreo

Además, autoridades de Salud indicaron que hay 300 personas en cuarentena.

Pero, de las 96 personas que ingresaron al país en el vuelo donde viajaba una persona portadora del virus, faltan por localizar a 12, entre ellas ocho extranjeros y cuatro guatemaltecos.

“En el momento en que sean localizados se les pondrá custodia policial aunque estén asintomáticos”, resaltó el ministro.

Asimismo, el gobierno de Giammattei reiteró la prohibición para que europeos ingresen al país, también de estadounidenses y canadienses.

Monroy hizo un llamado a las empresas donde laboran personas mayores de 70 años con padecimientos graves para que trabajen desde sus hogares.

Otra de las medidas de prevención que implementó el gobierno es la suspensión de clases en todos los niveles por 21 días, así como evitar las aglomeraciones tanto religiosas como deportivas.

Ante la actualización de la enfermedad en el país, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reiteró su apoyo al gobierno para lo que considere necesario y pide a la población tomar en consideración las medidas de prevención.

Por lo que envió las condolencias a la familia de la primera víctima por el coronavirus.

Reforzar medidas • El Ministerio de Salud solicitó que los asilos o casas de reposo para ancianos controlen las visitas, ya que son los grupos más vulnerables. • Solo el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud realiza las pruebas de coronavirus, por lo que recomienda a no dejarse engañar por personas que ofrecen productos falsos. • Todo guatemalteco que regrese al país irá a cuarentena.

En números

El jefe del Instituto Guatemalteco de Migración, Guillermo Díaz, comentó que se reforzarán los controles para tomar la temperatura en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por lo que pidió paciencia a los viajeros.

Aunque se suspendieron las clases, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, informó que abastecerán a los centros educativos con gel antibacterial. Además, se toman medidas preventivas para el personal administrativo. Ruiz indicó que los trabajadores de esa cartera deberán informar sobre su estado de salud.

También participó la gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Ana Ortiz, quien explicó que se cerrarán las consultas externas y los afiliados serán atendidos por teléfono y su medicamento será enviado por courier. Sin embargo, el presidente, Alejandro Giammattei, había ordenado que el IGSS atendiera a pacientes que no fueran afiliados en caso de presentar síntomas de coronavirus.

Mientras que el jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, pidió a las personas que viajarán comunicarse con las aerolíneas para algún cambio de los vuelos y no hacerlo en el Aeropuerto Internacional La Aurora para evitar aglomeraciones.

Manuel Sagastume, jefe del Departamento de Epidemiología, explicó que la persona fallecida ya fue enterrada para evitar la aglomeración de personas, no porque el cuerpo contagie la enfemedad. Además, se trabaja en la ubicación de quienes viajaban en el vuelo en el que regresó el joven con la enfermedad. |Publinews