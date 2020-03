VIDEO. Detienen un bus en el Cenma por "persona extranjera con fiebre"

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva dio a conocer que en el bulevar de la Central de Mayoreo (Cenma) donde autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron varias denuncias de que en el interior de un bus viajaba una "persona extranjera con síntomas de fiebre".

Por lo anterior, los uniformados decidieron detener la unidad de transporte a la espera de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), "ya que los bomberos han comunicado que no pueden tratar este tipo de emergencia", indicó la PMT de Villa Nueva.

Esperan a autoridades de Salud

De acuerdo con la entidad de tránsito de Villa Nueva, la PNC no permitió la movilización de la unidad de transporte extraurbano hasta que las autoridades de Salud sean quienes determinen que se trata de una falsa alarma o un caso confirmado de Covid-19.

De ser así, la persona tendría que ser trasladada al Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva.

No obstante, minutos después se indicó que el Ministerio de Salud confirmó que no hay ninguna persona en riesgo dentro del bus.

Esto fue refrendado por Jorge Aguilar, vocero de la PNC, quien también realizó un llamado a la población a no hacer llamadas falsas.

Por otra parte, la PMT de ese municipio realizó un llamado a que las personas evite las especulaciones y la propagación de información falsa.

Hacemos esta transmisión no solo para darle a conocer la noticia; tampoco es para alarmar ni para provocar pánico. Evite la manera de generar noticia. Hay que tratar el tema del coronavirus con la mayor responsabilidad", indicó el locutor.

"No especule, no bromee con este tipo de emergencias", reiteró la voz en off que se escuchaba en la transmisión en vivo de la PMT.

Por otra parte, se recordó que el alcalde Javier Gramajo declaró "alerta máxima" en el municipio como prevención por el coronavirus.

* Con información de PMT de Villa Nueva.