México confirma 18 casos de coronavirus y otros 82 son sospechosos

View this post on Instagram

Sevgiyle ve emekle yapılan her iş, sizlerin de kalbinde yer bulmaya devam ediyor 😊🌿 🤵🏻👰🏻 Renklerin her tonunu içinde barındıran paketlerimiz ve yeni nesil cihazlarımız ile 2020’ sezonunda farklı tarzlar, sadelikle zarafetin bir arada olduğu, birbirinden güzel konseptler ile karşınızda olacağız. 💫 #weddingday #weddingphoto #wedding #weddingstory #weddingvideo #weddinghair #weddingdress #photo #photography #bride #groom #video #color #videography #mm #makeup #gelin #damat #düğün #gelinlik #düğünhikayesi #vsco #nişan #sünnet #ps #gelin #afşin #elbistan #kahramanmaraş #sakarya