Congresistas de EE. UU. denuncian ilegalidad de acuerdo de asilo

Los presidentes de tres salas de trabajo del Congreso de Estados Unidos denunciaron la ilegalidad del Acuerdo de Cooperación y Asilo (ACA), firmado por los gobiernos de ese país y de Guatemala.

Así lo dio a conocer este viernes 13 de marzo el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta de Twitter.

Por medio de esa vía se detalló que "los funcionarios guatemaltecos carecían de la capacitación adecuada sobre las reglas para establecer el estatus de refugiado" a las personas que soliciten asilo a las autoridades estadounidenses, y que por razón del ACA deben permanecer en el país centroamericano.

State’s “very accurate” human rights report shows Guatemalan officials “lacked adequate training concerning the rules for establishing refugee status.”

Yet the Trump Admin is deporting asylum seekers there. Illegally. Straight back to danger.

Congress is going to get answers. pic.twitter.com/oPyYApSqa6

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) March 13, 2020