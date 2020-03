VIDEO. Trump suspende "todos los viajes desde Europa" a EE. UU. por 30 días

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la suspensión por 30 días a partid este viernes de todos los viajes desde Europa a Estados Unidos para detener la propagación del nuevo coronavirus.

"Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país, suspenderé todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días", dijo Trump en un mensaje a la nación desde la Oficina Oval.

"La nueva norma entrará en vigencia el viernes a la medianoche", precisó, y especificó que la restricción no se aplicará al Reino Unido.

Trump agregó que la prohibición también alcanzará "a la enorme cantidad de comercio y carga" entre Europa y Estados Unidos.

El presidente ha sido acusado por sus opositores de responder de forma lenta a la propagación del virus, que se ha cobrado más de 4.500 vidas en todo el mundo.

Trump ha minimizado la amenaza, alegando inicialmente que solo pocos estadounidenses estaban en riesgo.

The Media should view this as a time of unity and strength. We have a common enemy, actually, an enemy of the World, the CoronaVirus. We must beat it as quickly and safely as possible. There is nothing more important to me than the life & safety of the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020