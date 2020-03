Piden investigar a diputados que profirieron expresiones homofóbicas contra Aldo Dávila

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República envió una misiva al presidente de dicho organismo, Allan Rodríguez, pidiendo que se investigue agresiones verbales en contra del diputado de Winaq, Aldo Dávila.

Dichos improperios se dieron durante la finalización de la sesión plenaria realizada el martes 10 de marzo.

Por otra parte, el presidente de dicha comisión, diputado Orlando Blanco, pide a Rodríguez que se inicien las investigaciones correspondientes, "con el fin que de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", la cual se refiere a las sanciones a los diputados.

No obstante, se pide que se individualice y sancione a los responsables de tales conductas impropias de un legislador.

Por su parte, horas antes el diputado Dávila explicó los hechos que ocurrieron ayer.

Indica que su molestia inició cuando le quitaron el uso de la palabra a la jefa de bancada de Winaq, Sonia Gutiérrez. "Una vez más les incomoda lo que decimos y nos quitan el uso de la palabra".

Al hacer la denuncia empiezo a escuchar cómo algunos diputados se mofan de mi orientación sexual, lo cual no me afecta, no me ha afectado ni me afectará", agrega.

Asimismo, Dávila indica que están analizando las medidas jurídicas que se tomarán.

Además, en el hemiciclo también tomó la palabra e indicó que el actuar de los diputados ayer es "extremadamente lamentable".

Por otro lado, indicó que este tipo de improperios no le afectan, pues desde hace 25 años "asumí mi orientación sexual", asegura.

Es difícil, es duro, pero que les quede claro que a mí el hueco, morro, maricón no me afecta. Lo que me afecta es que no tengan el valor civil de decírmelo a la cara, eso me afecta. El que no tengan los pantalones bien puestos y que lleguen conmigo y me reten", añade.