Experto aclara dudas para no caer en pánico ante el Covid-19

El coronavirus Covid-19 tiene al mundo en alerta y por eso es necesario mantener ciertas precauciones para reducir las posibilidades de un contagio. Y si bien lavarse las manos es un hábito que todos mantenemos, no es la única alternativa para prevenir el contagio.

Hablamos con Gregory Poland, experto en enfermedades infecciosas y jefe de investigación de vacunas de Mayo Clinic en Rochester, Minesota. Este hombre, que estudia la inmunogenética de las reacciones a las vacunas en la población, se dedica a investigar las características de las enfermedades infecciosas y por bioterrorismo para conocer cuáles vacunas pueden funcionar para combatirlas. Estas son algunas de sus opiniones sobre el nuevo coronavirus.

Gregory Poland, experto en enfermedades infecciosas / Cortesía

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el Covid-19?

Aún no se ha comprobado el uso o el beneficio de un antibiótico específico para tratar el Covid-19. Se usan basados en antecedentes y casos particulares.

¿Cuáles son los avances de la vacuna, medicamento o tratamiento de Covid-19?

No conocemos avances de vacuna para el virus. Lo único que sabemos hasta ahora es que la vitamina C podría tener incidencia en el tratamiento del coronavirus, pues científicos en China adelantan un estudio que demostraría si el uso de altas dosis de vitamina C es efectivo para el tratamiento de la neumonía complicada por este virus.

Los pacientes que dan positivo para Covid-19 son aislados y tratados. No existe un tratamiento antiviral, se toman intervenciones específicas en casos más severos o con pacientes con sistemas inmunes comprometidos o enfermedades complejas.

La premisa básica es prevenir la transmisión de la enfermedad, identificar a los pacientes que muestran síntomas, aislar a esos pacientes de los demás para una evaluación adecuada e informar al personal y las autoridades para una respuesta adicional.

Si las personas aparecen con síntomas, se les pedirá que usen una mascarilla y que respondan una serie de preguntas sobre su salud y sus viajes. Según sus respuestas y signos vitales, se aislarán de otros pacientes mientras se pueden verificar los resultados de la prueba Covid-19. Esto podría tomar varios días.

Gregory Poland, experto en enfermedades infecciosas / Cortesía

¿Es obligatorio usar mascarilla para protegerse del virus?

Si está sano, no se ha comprobado que haya un beneficio adicional al usar una máscara, pues estas no son herméticas y no necesariamente evitan la inhalación de estas partículas virales, que son muy pequeñas.

Covid-19 puede causar una serie de síntomas que pueden aparecer varios días después de la exposición. Los síntomas más comunes son tos, fiebre y dificultad para respirar. Las recomendaciones actuales con respecto a las máscaras son que, si tienes fiebre y tos, debes usar una máscara quirúrgica para evitar la transmisión a otras personas.

Prevención del coronavirus: ¿Cuáles son y cuánto cuestan las mascarillas N95 en Guatemala? Las mascarillas de protección son utilizadas en los países en donde el nuevo coronavirus se ha propagado. ¡Infórmate!

¿Cómo se transmite el virus de una persona a otra?

El virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias transmitidas por contacto cercano (a menos de 1.8 metros) con una persona infectada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las gotas respiratorias se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.

Países y territorios afectados por el nuevo coronavirus Fuera de China, incluidas las regiones autónomas de Macao y Hong Kong, se confirmaron más de 320 casos de contagio en 30 países.

¿En cuánto tiempo incuba el Covid-19?

Todavía estamos aprendiendo mucho sobre este virus y gran parte de la información que conocemos ahora proviene de la comprensión de otros virus respiratorios con los que hemos tenido experiencia en el pasado.

Según lo que sabemos sobre este brote hasta ahora, así como la información sobre cómo se transmiten otros virus respiratorios, se cree que la ruta principal de transmisión para esto son las gotas respiratorias. En cuanto a la incubación, aún no se ha identificado con exactitud, podrían aparecer en tan solo dos días o hasta 14 días después de la exposición. Hay personas con síntomas muy leves y otras con más severos, incluso puede que haya pacientes asintomáticos, por lo que el periodo de incubación aún es objeto de estudio.

¿Podrían los humanos adquirirlo a través de animales?

De acuerdo con el pronunciamiento de la OMS, no existen pruebas de que la enfermedad se transmita de animales a personas ni de personas a animales.

* Con información de Mónica Garzón.