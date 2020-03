Diputados visitan hospitales para verificar atención por coronavirus

Diputados distritales de la bancada UNE llevaron a cabo visitas a hospitales y puntos fronterizos del país para conocer como se trabaja para la prevención del coronavirus.

Los legisladores que acudieron a los centros asistenciales son:

El diputado Mariano Soch de Totonicapán indicó que, el centro asistencial de ese departamento no tiene un plan de contingencia por el Coronavirus.

“No hay áreas, no hay medicamentos y el personal no ha sido capacitado. No tenemos nada, no hay insumos en las bodegas”, dijo