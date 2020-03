Vicepresidente de EE. UU. dice desconocer si Trump fue examinado por el coronavirus

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el lunes que desconocía si el presidente Donald Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus, después de que varios legisladores informaran haber estado expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario.

"¿Se le ha hecho la prueba al presidente?", le preguntaron periodistas a Pence en rueda de prensa.

Great job being done by the @VP and the CoronaVirus Task Force. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020