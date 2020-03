“Estoy harta de denunciarlo y que la policía no haga nada”: los audios de una joven antes de ser asesinada

El cuerpo sin vida de Fátima Florencia Acevedo, de 25 años de edad, fue hallado el domingo en la ciudad de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, tras más de una semana desaparecida.

Según autoridades del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, sus restos fueron encontrados en el interior de un pozo de 18 metros de profundidad, en un caso que ha causado indignación en Argentina puesto que, antes de su muerte, la mujer había denunciado amenazas de parte de su expareja, principal sospechoso del crimen.

"Estoy podrida (harta) de denunciarlo y que la policía no haga nada", dijo Fátima Florencia a una amiga por medio de un audio de WhatsApp, enviado el 15 de noviembre del año pasado.

Ella se refería a Jorge Nicolás Martínez, de 35 años, su expareja y padre de su hijo, quien, según testimonios de familiares y amigos, la maltrataba.

Según el portal Infobae, uno de los episodios más graves ocurrió cuando este la interceptó en la calle, la amenazó con un cuchillo e intentó arrojarle ácido muriático en el rostro.

Tras el hallazgo del cuerpo, los audios enviados por la víctima, en los que esta se lamentaba por la falta de acción de las autoridades argentinas a pesar de la reiteración de las denuncias.

"Estoy podrida (harta) de denunciarlo y que la policía no haga nada; ni la policía, ni el juzgado, ni nadie. Ayer fui al juzgado, a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción ni nada, y me dieron un papel del año 2018 que no me sirve para nada (…) Ya no sé qué hacer".