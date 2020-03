Casos de coronavirus superan los 500 en EE. UU. mientras Trump defiende respuesta

El número de casos confirmados por el coronavirus en Estados Unidos superó este domingo los 500, en momentos en que el presidente Donald Trump defendió la "perfectamente coordinada" respuesta de su gobierno a la emergencia sanitaria.

El virus llegó a 30 estados de los 50 del país, con saldo de al menos 21 muertos, mientras la capital anunció su primer caso el sábado y millones de personas en California, Nueva York y más recientemente Oregon están bajo estado de emergencia.

También seguía este domingo varado por cuarto día en las costas de California el crucero Grand Princess, donde hay 21 infectados entre las 3.500 personas a bordo, y se espera su desembarco en Oakland el lunes.

Un recuento de Johns Hopkins elevó a 537 el número de casos tras la confirmación de diagnósticos en Pensilvania, Illinois, Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey.

Trump, acusado de entregar información errónea sobre el brote, fustigó en Twitter a los medios al considerar que sus críticas buscan que su gobierno "se vea mal" por el número de contagios.

"Tenemos un plan perfectamente coordinado y ajustado en la Casa Blanca para nuestro ataque contra el coronavirus", tuiteó.

